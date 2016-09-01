第三次結婚！鍾麗緹京劇婚紗照超另類

鍾麗緹的京劇婚紗照相當特別。（圖／取自鍾麗緹微博）

鍾麗緹將和張倫碩結婚。（圖／取自鍾麗緹微博）

鍾麗緹與小12歲男友張倫碩修成正果，她即將三度出嫁！鍾麗緹昨（8/31）也在網上曝光自己的婚紗照，不過不同於一般的浪漫白紗或是制服風，她這回選擇與準老公拍了一組「京劇婚紗照」，特殊的妝容與造型，都讓網友大呼特別！

鍾麗緹第三次結婚，選擇拍攝京劇婚紗，畫上紅色眼影，在配戴上特殊的頭飾與服裝，相當有味道。與張倫碩的合照中，更有一組他裸上身入鏡的照片，相當特別，鍾麗緹也直呼能拍到京劇婚紗，讓她也想學京劇，笑稱「然後做一個京劇表演分享給大家！」

(中時電子報)