中秋4天連假 國道夜間免收費

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今年端午節假期國道沒有實施夜間免費，假期第一天，國道5號南下路段湧入大量車潮，直到過了中午，坪林路段仍是停停走走。（圖/中時資料照 季志翔攝）

交通部今日上午舉行記者會說明秋節疏運，宣布9月15日至18日中秋節連假期間，國道夜間從前一日晚間11點到清晨6點，國道全線雙向暫停收費。

今年端午連假期間國道夜間維持收費，引起部分民怨。雖然交通部認為連續假期，國道夜間是否收費與國道是否塞車並無關聯，維持收費才是合理做法，但因端午假期措施挨批，行政院也提醒交通部注意。

高公局向交通部提出3個方案，包括中秋節假期國道夜間維持收費、免費或差別費率。交通部上午作出決定並公布，中秋節連假4天期間，國道夜間從前一日晚間11點到清晨6點，全線雙向暫停收費。

(中時)