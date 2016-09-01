中秋4天連假 國道夜間免收費
交通部今日上午舉行記者會說明秋節疏運，宣布9月15日至18日中秋節連假期間，國道夜間從前一日晚間11點到清晨6點，國道全線雙向暫停收費。
今年端午連假期間國道夜間維持收費，引起部分民怨。雖然交通部認為連續假期，國道夜間是否收費與國道是否塞車並無關聯，維持收費才是合理做法，但因端午假期措施挨批，行政院也提醒交通部注意。
高公局向交通部提出3個方案，包括中秋節假期國道夜間維持收費、免費或差別費率。交通部上午作出決定並公布，中秋節連假4天期間，國道夜間從前一日晚間11點到清晨6點，全線雙向暫停收費。
(中時)
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