美網混雙直落2勝出 詹皓晴晉16強

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台灣網球女將詹皓晴（右）和搭檔1日聯手在美網混雙賽事中，以直落2的盤數擊敗對手，成功闖進16強。（劉雪貞提供）中央社記者李晉緯傳真 105年9月1日

台灣網球女將詹皓晴和搭檔今天聯手在美網混雙賽事中，以直落2的盤數擊敗對手，成功闖進16強。

美國網球公開賽（U.S. Open）混合雙打首輪賽事，詹皓晴和白俄羅斯老將墨尼（Max Mirnyi）搭檔，遭遇斯洛維尼亞女將史瑞波妮克（Katarina Srebotnik）和芬蘭男子選手孔蒂寧（Henri Kontinen）的組合。

這場比賽詹皓晴/墨尼成功掌握住自己的發球局，整場比賽兩度攻破對手發球局，以兩個6比4，直落2的盤數擊敗對手，成功晉級16強。1050901

(中央社)