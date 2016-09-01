外交部放寬東協國家來台簽證措施

外交部今天表示，為深化與東協交流，繼8月1日試辦泰國及汶萊來台免簽證後，新增列緬甸、柬埔寨與寮國適用有條件式免簽措施，及團進團出簽證便捷措施。

外交部今天發布新聞稿，為深化與東協10國高達6億人口的實質互動與交流，在維護國家安全的前提下，外交部近期積極與內政部移民署及交通部觀光局等相關單位研議對東南亞國家的簽證放寬措施。

繼新加坡、馬來西亞、泰國及汶萊國民已享有來台免簽證待遇後，自9月1日起，外交部也實施2項作法，進一步放寬東協其他國家簽證措施。

首先是擴大「東南亞國家人民來台先行上網查核系統」的適用國家與條件。外交部說明這是有條件式免簽措施，除原適用國家印度、印尼、菲律賓及越南外，現增列緬甸、柬埔寨與寮國適用。

也就是自9月1日起，緬甸、柬埔寨與寮國的人士持有美國、加拿大、日本、澳洲、紐西蘭、英國、歐洲申根公約國家及韓國的永久居留證、有效或過期10年內的居留證或簽證者，可在指定網頁填寫申請表後，獲發3個月效期、停留期限30天的多次入境憑證。

其次是擴大「東南亞國家優質團客來台觀光簽證作業規範」適用國家及採用「一站式」線上申請，這則是團進團出簽證便捷措施，除原適用國家印度、印尼、菲律賓及越南外，也增列緬甸、柬埔寨及寮國。

自今天起，上述各國團客得由組團旅行社向交通部觀光局駐外機構申請核准後，自行於領務局網頁填寫電子簽證申請表，藉由此「一站式」線上申請程序，經查核無誤後，獲發停留期限30天的單次觀光簽證，大幅提升本措 施的便捷度。

此外，外交部也在8月1日指示駐東南亞各館處因地制宜，得對當地具一定條件的中產階級人士核發2年以上的長效期、多次入境停留簽證。

外交部認為，各項措施都是經縝密的規劃後推動，有助吸引東南亞國家優質旅客來台短期觀光、洽商、探親及從事文化交流等活動，盼在落實以人為本的「新南向政策」下，進一步廣化及深化與東協國家間在各層面的互動、交往與合作。1050901

(中央社)