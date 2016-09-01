希拉蕊不討喜 美民調好感度創新低

我要評比

根據「華盛頓郵報」與美國廣播公司新聞網今天公布的民調，民主黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓不受美國人歡迎程度前所未見，而2個多月後就是總統大選。

法新社報導，儘管在誰應入主白宮的民調上，希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）領先共和黨對手川普（Donald Trump），這項最新民調發現，僅41%美國人對希拉蕊有好感，56%表示沒好感。

這些民調結果是希拉蕊25年公職生涯以來最糟，儘管仍領先川普。35%對川普有好感，63%沒好感。

這兩位候選人在登記選民當中也有類似的評價。

約38%登記選民對希拉蕊有好感，59%沒好感；川普的比例則分別是37%和60%。

希拉蕊和川普堪稱美國現代政治史上最不受歡迎的總統候選人，上一個能相提並論的是老布希（George H.W. Bush），1992年「華盛頓郵報」（WP）與美國廣播公司新聞網（ABC News）民調中，53%表示對他沒好感。（譯者：中央社盧映孜）1050901

(中央社)