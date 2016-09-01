奧運隨團教練發燒 確認未染茲卡登革熱
一名從里約奧運返國的隨團外籍教練，有發燒、噁心、肌肉痠痛症狀。衛福部疾管署今天表示，教練檢體驗茲卡、登革熱，結果都是陰性，排除感染。
一名剛從里約奧運返國的隨團外籍教練，出現發燒、噁心、肌肉痠痛症狀。他就醫時表達剛從巴西返國，院方馬上為他做登革熱快篩，初步快篩結果呈陰性反應。但醫院不敢掉以輕心，已將血液檢體送中央檢驗。
衛生福利部疾病管制署上午發布訊息指出，這名外籍教練檢驗結果陰性，排除茲卡感染。
疾管署發言人楊玉玟表示，這名教練的登革熱、茲卡檢驗都是陰性，確定沒有感染登革熱或茲卡病毒，且他的症狀輕微，屬非典型症狀。1050901
(中央社)
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