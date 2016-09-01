MLB》全壘打滿天飛 大聯盟8月創新猷

洋基的卡斯楚今對皇家6局上敲出兩分全壘打，也在瘋狂8月做出貢獻。（美聯社）

中華職棒今年全壘打滿天飛，引發外界對於比賽用球的質疑。而在太平洋的彼岸，大聯盟打者的長程砲火也來到新一個高峰，雙城的凱普勒今在對印地安人的3局上敲出陽春炮，是全大聯盟在8月的第1034轟，為史上最多全壘打的8月。

8月的舊紀錄是2004年的1015轟，若跟所有月份相較，今年8月的產量則是史上第2高，僅次於2000年5月的1069轟。

大聯盟今年瘋狂8月的最大貢獻團體當屬金鶯隊，總計敲出55轟，追平1997年水手隊，及1999年遊騎兵、運動家共同保持的團隊8月最多轟紀錄。

就個人紀錄來看，雙城隊的多西爾今天又開炮，是他在今年8月的第13轟，則是所有打者之最。

(中時電子報)