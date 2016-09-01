93軍公教遊行 時代力量：未見具體主張

年金改革議題延燒，時代力量立法院黨團1日舉行記者會，提出4大主張，針對軍公教將在3日舉行遊行，黨團總召徐永明（左）表示，很遺憾遊行沒有具體主張，對促進世代正義與年金改革沒有幫助。（姚志平攝）

軍公教串連9月3日走上街頭大遊行，時代力量立委黃國昌表示，尊重他們的聲音，不過很遺憾的是至今仍無法暸解他們具體的訴求，也不清楚他們對年金改革的願景與目標，因此無法加以評論。

黃國昌說，時代力量至今尚未急著推動年金改革的相關修正，是因為支持蔡英文總統的年金改革委遠會，等到明年改革具體方案出爐後，會在國會進一步審議。

時代力量黨團總召徐永明則表示，很遺憾遊行並沒有具體的主張，對促進世代正義與年金改革沒有幫助。徐永明說，時代力量黨團對於年金改革的主張有四點，分別是可以公平對待享有年金制度的每一個人、應該公開透明地再分配、重視世代正義、確保年金永續。

(中時)