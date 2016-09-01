不知道自己講了什麼 首次「地震蓋台」被辣主播遇到…
地震在台灣司空見慣，然近年來發生的，有不少次都造成了災情，讓人思考「即時警報」的必要性，因此目前除了手機簡訊通知外，也有電視台與中央氣象局合作，會在地震規模5、震度3以上時，以「自我蓋台」插播警示訊息，而這全台第一次的「地震蓋台」，就被辣主播簡立喆遇上了！
今天凌晨0點28分，台灣東北地區發生芮氏規模4.8的有感地震，於是全台首度電視台蓋台警示出現，正是主播簡立喆當班的時間，她事後在臉書po文，標籤「我中頭彩了(為什麼不是樂透QQ)」，表示東森電視台史上第一次「地震警報」，就在夜貓子新聞時段發生，因自動蓋台發警訊的關係，播報現場會有一小段時間無法人為操作。
「蓋台警示結束切回我時，我得在沒有任何資訊的情況下報導地震消息，耳朵裡的耳機還能清清楚楚聽到副控大家喊來喊去，處理緊急狀態」，簡立喆表示雖然自己表情淡定，電視畫面上也看不太出什麼，但其實首度的「自動蓋台」讓他們一團混亂，「我根本不知道自己講了什麼，有種「機器人」上身的港覺....」，瞬間覺得腦細胞死了十幾萬個，也透露觀眾比較不會了解的「主播台秘辛」。
(中時電子報)
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