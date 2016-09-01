亞洲青棒賽學生舉標語爆衝突 中市府要求棒協道歉
亞洲青棒錦標賽昨晚在台中市洲際棒球場，舉行台灣隊和日本隊比賽，開賽前會場演奏兩國國歌時，本壘後方看台上一群大學生高舉「台灣就是台灣」的白布條旗幟，被球場人員制止，也搶走旗幟請出會場，市府新聞局長卓冠廷今天（1日）上午出面表示，市府理解棒協希望引用國際性賽事相關規定，但相關規定不應無限上綱，更不能因此造成人民權益傷害，在不干預賽事的前提下，應保障言論自由，棒協應彌補球迷人身及財產損失，並表達歉意。
卓冠廷強調，市府理解棒協希望引用國際性賽事相關規定，但不應無限上綱，更不能因此造成人民權益傷害，在不干預賽事的前提下，應保障言論自由，這是林佳龍市長認為在台灣、尤其在台中最應珍惜的民主價值。
「棒協應彌補球迷人身及財產損失，並表達歉意！」卓冠廷表示，市府已與棒協展開溝通，對於此次棒協扯下球迷旗幟，造成衝突，以後市府將加強警力支援，確保球迷權益。
卓冠廷強調，接下來還有十多場球賽，要讓球迷到球場開心，無懼的看球，絕不容許執法過當的問題。
對未來2019東亞青奧運及其他國際賽事在台中市舉行，如果有人舉國旗或標語，會如何處理？卓冠廷說，只要不影響比賽進行都予以尊重。
昨晚在球場舉出「台灣就是台灣」標語的學生，上午10點半也來市府廣場表達立場，也出示被毀損的布條，表達他們的心聲。
(中時)
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