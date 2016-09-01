美總統大選 紐約客的感性與理性
美總統大選進入最後百日，民調落後的共和黨候選人川普再出奇招，旋風會見墨西哥總統潘尼亞尼托，同一時間，「洛杉磯時報」民調顯示其支持度再度超越希拉蕊，選戰再陷迷離。
對紐約客而言，希拉蕊（Hillary Clinton）與川普（Donald Trump）誰贏，理性與感性上，難分難捨，反正不管誰贏，都算是紐約贏。
紐約上次產生總統是第32任的小羅斯福總統（Franklin Delano Roosevelt），而且一做就是12年，從1933年到1945年，連續出任4屆總統，創下目前為止唯一連任超過兩屆的美國總統。
紐約人對小羅斯福總的懷念，從全州各地充斥羅斯福大道，曼哈頓東邊貫穿南北、長達9.44英里的著名快速道路「FDR Drive」，皆以其命名可以見得。
皇后區出生、長大的川普，一生事業與紐約有關，曼哈頓大大小小以「川普」命名的豪宅大樓，多到讓他與紐約共存亡；而自前總統柯林頓卸任後即搬到紐約定居的希拉蕊，當選聯邦參議員後代表紐約在國會山莊發聲，算是紐約「半山人」。
兩人從各自黨內初選即殺得難分難解，川普的民調及聲勢還一度超越希拉蕊，跌破媒體與政客眼鏡。取得候選人資格後，廝殺更是慘烈，不管能否贏得總統寶座，紐約的輸贏依舊有重要指標意義。
「赫芬頓郵報」（Huffpost）在紐約布魯克林新興藝文天地-威廉斯堡（Williamsburg）一面塗鴉牆上的「川、希辛辣對話」，更是充滿政治對立，自許風雲人物的川普碰上希拉蕊，雙方極力爭取年輕人青睞，最後歐巴馬總統一句「PEACE OUT」（出和平），更是令人莞薾。
惟這場選戰在先天上就對川普不利。東岸大州紐約一向是自由派、民主黨大票倉，加上地產大亨的「為人、處事」行事風格，即使希拉蕊過於精明幹練，川普的人緣老居下風。
新保守主義雜誌「標準週刊」（The Weekly Standard）總編輯巴恩斯（Fred Barnes）曾在「華爾街日報」撰文大肆批判川普的「說一套、做一套」。他批評川普一直宣稱不會改變，包括移民、難民、健保、外交政策等，但最終還是妥協改變了，然而這種行事作風到底能撐多久？
事實上，川普不得人緣從媒體早已選邊站也可一窺。執美報業牛耳地位的「紐約時報」罕見地在今年1月美大選初選階段，即以社論方式，表態支持68歲的希拉蕊，縱使當時民主黨桑德斯（Bernie Sanders）聲望日升。
紐時這種超越媒體中立作為，讓不少新聞人都感到側目，而另一大報華爾街日報對希拉蕊的評價同樣遠高於川普，時見批判川普的報導及專文，看來看去，只有八卦小報「紐約郵報」立場稍微傾向川普。
媒體之外，地產商賈川普在華爾街也占不了優勢，還得接連攻訐對手與華爾街大亨的關係，凸顯自己。惟總部設在紐約的花旗銀行也使出威嚇論，公布一份研究報告指稱，若川普在11月的總統大選勝出，全球經濟恐被拖累，陷入嚴重衰退，黑暗期即將到來。
數百名反川普的紐約客數個月前在川普大樓外集會，手持反諷標語，以行動劇場攻訐、謾罵、揶揄川普，讓遠坐在布魯克林區競選總部的希拉蕊暗自竊笑。而19歲的「蜘蛛客」攀爬第5大道川普大樓，非但無法助川普一臂之力，反而惹來一身腥。
美總統大選辯論即將登場，而再過70幾天，選民將選出下屆總統，聲勢下滑的川普急赴墨西哥，會見同樣不受歡迎的總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto），為其「移民築牆」找尋下台階，能否奏效，不得而知，惟紐約客的感性與理性，似乎已經清楚表白。1050901
(中央社)
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