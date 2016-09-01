台北馬拉松 網路報名登記開跑

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台北市體育局說，最具指標性馬拉松賽事「2016台北馬拉松」12月18日開跑，今天中午12時起開放網路報名登記，組別規劃為全馬及半馬組，全程路線將展現台北歷史人文特色。

體育局上午舉行「2016台北馬拉松活動宣告記者會」，並宣布台北馬拉松12月18日開跑，台北馬拉松賽事持續精進，朝向專業及精緻化發展，組別規劃為全馬及半馬組。

體育局說，全程馬拉松的路線將創新展現台北歷史人文特色，路線也會透過微影片公布，今年賽事報到也首度結合策展單位在世貿辦理全國首場馬拉松博覽會，各項周邊服務精緻化期讓參加跑者有全新感受。1050901

(中央社)