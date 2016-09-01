貼身採訪洪慈庸 台灣青年從政吸引韓媒

立法院第9屆第2會期今天報到，時代力量立委洪慈庸身邊多了幾位韓國媒體；洪慈庸說，因韓國與台灣同樣面臨青年低所得問題，而台灣政治發展讓韓國驚訝，才來拍攝專題。

立法院第9屆第2會期立法委員今天上午8時開始報到，前3名分別是民主進步黨立委黃偉哲、陳歐珀，及國民黨立委曾銘宗，洪慈庸則到8時多抵達，排名第5。

洪慈庸現身時，身邊也多了一組韓國媒體隨行拍攝，引發關注。洪慈庸受訪時表示，韓國媒體這次是來做一個專題，因為韓國跟台灣面臨的狀況差不多，青年所得也非常低，和台灣年輕人遇到一樣的困境。

洪慈庸說，台灣政治發展也是讓韓國人滿驚訝的，「為什麼年輕人可以組成一個政黨？」目前時代力量選上5名立法委員，所以韓媒很好奇這件事，希望能鼓勵韓國年輕人做一些改變，這次特別拍攝專題，並在1、2星期前就來台灣，跟著幾位委員拍紀錄短片。

媒體詢問，媒體隨行拍攝，會不會有緊迫盯人的壓力？洪慈庸說，主要是韓國媒體都說韓語，溝通上有些問題，目前「只有學那幾句（韓語）」，像是你好、謝謝，其他都太困難了。1050901

(中央社)