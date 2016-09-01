中譯一錯30年 狄百瑞透過唐獎正名狄培理

國際漢學權威、第二屆唐獎漢學獎得主狄百瑞（William Theodore de Bary），透過唐獎基金會指出，他的中文名字被出版社弄錯30多年，其實應是「狄培理」，由國學大師錢穆所取。

熟悉國際漢學的人，一定知道「狄百瑞」的名號。他從1953年開始在美國教授中國思想，一生出版30多本專書，參與編撰的教材，至今仍是歐美大專生認識儒家文化所必讀。-

然而，「狄百瑞」這三個字，卻是美麗的誤會。唐獎基金會今年6月宣布第二屆唐獎「漢學獎」得主時，中文名仍使用華文圈熟悉的狄百瑞。直到近日，狄百瑞才透過好友告知唐獎基金會，希望藉由這次機會，向華人社會正名。

這位現年97歲的漢學大師，中文名字應該是「狄培理」，這不是隨便取的，來自前輩國學大師錢穆的手筆。

原來，狄培理年輕時曾到訪燕京大學（今北京大學前身），和錢穆一同學習。錢穆當時便以英文名字（deBary）音譯，取了接近又富有哲思的中文名字「培理」。錢穆是第一屆唐獎漢學獎得主余英時的恩師，3人在學術上互有唱和，狄培理也曾多次公開說，錢穆是他最敬重的人物之一。

唐獎基金會執行長陳振川表示，「狄百瑞」應是香港新亞書院在1980年代出版著作時，不小心譯錯。華文圈就這樣弄錯了30多年，直到最近轉達「正名」，許多參與唐獎評選的中研院學者，聽到也大吃一驚。

目前唐獎網站已將得主簡介頁面改正。陳振川說，狄培理「正名」非常有意義，唐獎基金會也願意配合，希望華文圈人士和媒體，也都使用「狄培理」。

狄培理已97歲高齡，9月底無法來台領獎，改由他的女兒和徒弟代表參加頒獎典禮，並在台灣各地舉辦座談會，與民眾、青年學子，一同分享狄培理的學術理念。1050901

(中央社)