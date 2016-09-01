惡整保母成癮 黑人內疚送「11代喬丹鞋」補償
「黑人」陳建州平時愛整人，以前總喜歡惡整老婆范瑋琪，不過最近他把腦筋動到飛飛翔翔的保姆「小亨堡」上，一連串嚇人行徑逗歪網友，不過他似乎覺得有些內疚，決定送上神秘禮物給她。
黑人婚後仍不改愛整人個性，每次都處心積慮躲起來嚇小亨堡，先前趁她幫兒子洗澡的時候，躲在後面嚇對方，隔約2周後，他又躲在桌底發出低沉吼聲，成功驚嚇到小亨堡，讓她笑著脫口罵出髒話，崩潰直呼「好可怕」，逗趣行徑再度笑翻眾人。
不過他似乎覺得有些內疚和虧欠，所以決定給小亨堡一個驚喜，送她一直很想要的神秘禮物「11代喬丹鞋」，讓她收到後又驚又喜，網友大讚他終於良心發現，不過還是不少人要。
(中時電子報)
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