77年前首揭德侵波蘭 百歲記者依然活躍
在77年前的今天，首先揭露納粹德國（Nazi Germany）坦克入侵波蘭的英國女記者克萊爾（Clare Hollingworth），如今已104歲高齡。在她的自傳出版的今天接受德媒專訪，不但記憶清晰還對川普（Donald Trump）瞭若指掌。
據德國之聲（Deutsche Welle）報導，出生於1911年英國萊斯特（Leicester）的克萊爾是首位揭露德國入侵波蘭於媒體的記者，時年27歲的她，不顧德國蓋世太保（Geheime Staatspolizei, GESTAPO）的威脅，在攻擊前幾天進駐波蘭的卡托維治（Katowice），於1939年9月1日首先聽到防空砲和炸彈聲響，當多數波蘭人和官員還認為只是「演習」時，她早已向駐華沙的主管回報「德軍入侵」且發佈快訊。
她也在專訪中承認，當時她還曾懷疑自己發了一個假警報，因為整個波蘭上下都相信這些軍事活動是德國的「演習」，而不願承認是開戰的象徵。自傳的作者、也是她的姪孫派翠克（Patrick Garrett）還透露，「克萊爾是一個不斷追求新知的人，永遠都想第一個知道，甚至連川普先前對北約（NATO）的批評與南海議題，她都非常清楚。」直至今日，她依然在床頭放著護照、床尾擺好兩雙鞋子，不時地檢查手機，保持著始終如一的生活。
過去克萊爾任職於英國每日電訊報（The Daily Telegraph），現居香港達30餘年，在這次震驚世界的獨家後，她的記者生涯活躍在北非和中東地區，曾駐點於巴勒斯坦、阿爾及利亞、越南和中國，是1946年耶路撒冷大衛王飯店（King David Hotel bombing in Jerusalem）的倖存者，也曾貼身訪問伊朗最後的國王巴勒維一世（Mohammad Reza Pahlavi）。更是文革之後，首位派駐北京的西方記者。
(中時電子報)
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