獨家！前第一金控董座張兆順 傳接兆豐金

據知情人士透露，府院已安排前第一金控董事長張兆順出任兆豐金董事長，但張兆順仍在考慮，尚未應允。(資料照片，洪錫龍攝)

據知情人士透露，府院決策高層已安排前第一金控董事張兆順，出任兆豐金控董事長，但據了解，張兆順仍在考慮，並未應允。

張兆順較為人熟知的是，他為陳水扁家庭會計師的背景，但事實上外界較少知的是，由於會計師本身對於數字的敏銳，加上靈活的應變能力，張兆順在當年林全擔任財政部長時代，就直接受命於林全，先後成功處理了華僑銀行虧損、台企銀罷工事件兩大危機，而且僑銀事件還為國庫省下了原本預定要高達300億元的賠付金，屢屢受命救火，但都順利達陣，讓林全對他留下深刻的印象。

據政金圈消息人士指出，張兆順出線，主要有四大理由，除了上述之外，早年他取得高考金融人員資格，之後的第一份工作，就是兆豐銀行的前身交通銀行，而且主掌交通銀行的徵信，除了顯見張兆順的確是出身銀行基層的專業人員，對於如何透過銀行金流來扶植產業發展，或是產業投資，張兆順可說早年在交銀時代，就歷練了相關的專業，而這正是當前新政府「以金流扶植產業」最重要的政策目標，若張兆順出任兆豐金、兆豐銀董事長，某種程度上已可說「回娘家」。

此外，在2006年，當年第一銀行的美國紐約分行，就因為電腦設備，不符合洗錢防制的規格，因此，才出任第一金董座沒多久的張兆順，馬上親赴紐約處理、向NYDFS道歉、溝通，化解了原本即將發生的裁罰，相對於同年日本的東京銀行被因類似事件被罰6000多萬美元，張兆順危機處理的功力由此可見。

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