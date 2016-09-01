高雄果菜市場抗爭事件 法扶提供律師到場陪同服務
高雄市府今早針對十全果菜市場抵觸戶進行拆遷，遇到住戶及聲援民眾的反抗，住戶除了使用瓦斯桶及汽車進行阻撓，自救會成員還拿出鐵鍊進行綑綁，現場高呼口號「反迫遷」等口號表達不滿。對此法扶表示，將依據本會所設立之「公民不服從專案」標準作業流程，提供律師到場陪同服務。
法扶指出，高雄果菜市場抗爭事件者，在警察或檢察官訊問過程中如有律師陪同之需求，可向法扶申請律師陪同到場訊問，請撥打「檢警訊問 ‧ 律師陪同」申請專線：(02)2559-2119，如有其他法律問題，請撥打412-8518(市話請直撥，手機加02)，轉2洽電話法律諮詢中心，線上詢問法律問題。
(中時)
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