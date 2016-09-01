加拿大入亞投行 G7剩美日

圖（左）加拿大財政部部長莫諾；（右）亞投行行長金立群。（圖／新華社）

加拿大財政部長1日表示，加拿大將在9月遞交加入亞投行的申請書。亞投行行長對加拿大的決定表示誠摯的歡迎；而白宮方面則再次強調，美加雙方對該組織的看法和想法是一樣的，且這不會影響雙邊利益，好鞏固北美外交聯盟關係。

加拿大財政部長說：「亞投行對我們來說，是一個全新的國際組織，而我們在這期間看到了這個新組織的高效率。因此，愈早加入我們愈能將國家的利益和它綁在一起。對加拿大來說，中國對加拿大的經濟越來越重要，加入亞投行可能會幫助其加強與中國的關係。成為亞投行成員國將為我國中產階級創造就業機會。」亞投行行長金立群稱，加拿大的加入將會大大提高亞投行對其會員國的管理效能和影響力。加拿大在環境保護方面是領導者，政府環保的努力有良好記錄，而這與亞投行精幹、廉潔、綠色的理念相符。」

白宮發言人則回應：「我們一直都知道加拿大對該組織的透明度和執行力看法，和我們是一樣的。不過，加入亞投行對加拿大來說最終是好事。」

亞投行被美國視為與世界銀行抗衡的多邊組織，而現在G7中，只剩下日本和美國為未加入亞投行。中國是加拿大的第二大貿易夥伴，也是加拿大木材、紙張、金屬和化肥的主要買家。中國也是加拿大的一個主要投資者，購買石油和天然氣貯備，還在溫哥華購買高檔住宅。

(中時電子報)