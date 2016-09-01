兩岸虱目魚契作受阻 台南漁民怒燒民進黨證

漁民氣憤拿出民進黨黨證，當場點火燒毀，退黨抗議。（萬于甄攝）

近百位漁民1日上午帶著自己辛苦飼養的虱目魚，到南市府民治市政中心陳情抗議。（萬于甄攝）

農業局1日原要召開座談會與漁民溝通，但漁民認為市府若有誠意，就到沿海一帶召開。（萬于甄攝）

近百位漁民1日上午在南市府民治市政中心前，高喊「爭權益，還公道」，要政府單位針對日前提出的公文，阻擋虱目魚契作，出面說清楚講明白。

「爭權益，還公道」台南近百位養殖虱目魚的漁民1日上午到市府民治市政中心前陳情，起火點來自政府的一紙公文，阻擋兩岸虱目魚契作，而許多民進黨籍漁民痛批，政府根本不管漁民未來的生活，紛紛在現場燒毀黨籍，退黨抗爭。

台南市虱目魚養殖協會理事長王文宗表示，市府上月依據農委會來函，指「與中國大陸洽談兩岸漁業合作的相關民間協議或意向，若涉及政治性內容，非經各主管機關許可不得為之」，阻斷農漁民生計至今已1個月，政府單位到現在都未說清楚講明白。

1日上午原是南市府邀集漁民要召開座談會，漁民走進會場前，拿出辛辛苦苦飼養的虱目魚，憤怒的丟在地上，痛批相關單位不知漁民辛勞，新政府無法提供安定的環境與條件保障漁民，總統蔡英文就職前說兩岸關係會更好的全是欺騙，心在淌血的漁民也拿出民進黨證，點火燒毀，以退黨表達抗議。

王文宗則說，既然召開座談會是針對漁民關心的議題，應到漁民所在地召開，而不是要漁民千里迢迢跑來，希望政府相關單位能在10天內做出回應，否則不排除繼續到市府前抗議。

農業局則表示，會再跟漁民溝通。行政院農委會漁業署副研究員盧坤宏表示，公文是要告知漁民檢視契作合約的內容，是否有違反兩岸人民關係條例的規範，契作對漁民及外銷都有幫助，漁業署也樂觀其成。

(中時)