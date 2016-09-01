朴槿惠將訪俄中寮 努力外交活動
為出席東方經濟論壇、20國集團（G20）及東協峰會，南韓總統朴槿惠將於明天啟程依次訪問俄羅斯、中國大陸和寮國。
由於韓美兩國於7月8日宣布將在駐韓美軍基地部署戰區高空防衛系統（THAAD），中俄兩國對此持反對態度。在此背景下，朴槿惠訪問中俄兩國受人矚目。
南韓聯合新聞通訊社報導，在此次訪問中，朴槿惠將強調北韓透過試射潛射彈道飛彈等不斷發展核能力，因此有必要在韓部署THAAD 。朴槿惠將儘可能縮小在此問題上與中俄兩國的分歧。
據報導，朴槿惠首先將於2、3日出席在海參崴舉行的東方經濟論壇，並與俄羅斯總統蒲亭會談。兩位總統將就北韓核問題、韓俄關係發展方向等交換意見。
之後，朴槿惠將出席於4、5日在中國杭州舉行的G20峰會，本屆會議的主題為「構建創新、活力、聯動、包容的世界經濟」。朴槿惠將和各國領導人共商合作方案，並就全球焦點問題介紹南韓政府的立場。
訪問大陸期間，朴槿惠很有可能與中國大陸國家主席習近平會晤。為此，南韓外交部第一次官（政務次長）林聖男已於昨天訪問大陸，協調高峰會談事宜。
據報導，結束訪問大陸後，朴槿惠7日、8日將出席在寮國永珍舉行的東協峰會，與東協各國就合作關係以及協商解決北韓核問題的方案進行磋商。
報導稱，美國總統歐巴馬也將出席G20峰會與東協峰會。由於美國總統大選在即，這是朴槿惠和歐巴馬最後一次共同出席多邊會議，雙方另行會晤的可能性也較大。
另外，朴槿惠在多邊會議期間，還有可能另行會晤日本首相安倍晉三。除了北韓核問題，韓日高峰或將就兩國政府落實慰安婦協議的進程進行評估。
在訪問寮國期間，朴槿惠將與寮國國家主席本揚‧沃拉吉（Bounnhang Vorachith）舉行高峰會談，並於9日返回首爾。1050901
(中央社)
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