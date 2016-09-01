93大遊行 黃國昌：無法了解遊行訴求
退休軍公教人員9月3日上街頭，時代力量執行黨主席黃國昌說，改革過程中一定會有痛苦、一些既有權益遭犧牲；他尊重遊行，但無法了解遊行的主要訴求及願景，沒辦法進一步評論。
監督年金改革行動聯盟計畫在九三軍人節當天，率領軍公教勞退休團體進行「抗議蔡英文，霸凌軍公教」大遊行；聯盟擬號召10萬人上凱達格蘭大道，抗議軍公教在年金改革議題中遭抹黑。
時代力量立法院黨團上午在立法院舉行記者會，黨團總召徐永明表示，時代力量黨團認為，不管是從哪一個職業退休的國民，都應該受到公平、合理、有尊嚴的照顧與對待，這是年金改革共同努力的目標，也是政治工作者的責任所在。
徐永明說，針對93大遊行，很遺憾地並沒有看到具體的主張，對於促進世代正義、永續發展的年金改革方向，沒有幫助，時代力量也提出年金改革的4大主張，包括應公平對待享有年金制度的每一個人、應公開透明地再分配、要重視世代正義以及要年金永續。
黃國昌則表示，時代力量選前就年金改革曾提出具體主張，但沒有急著推出相關法案修正，是尊重總統蔡英文在總統府下設年金改革委員會，會中有關年金改革法案要等明年年金改革委員會方案提出後，再到國會中加以審議。
黃國昌說，年金改革過程中一定會有痛苦、一些本來既有的權益遭到犧牲，但這些犧牲不是為了特定的人，「是為了下一代及台灣的未來」，因此希望過程中能理性地、依據事實來討論制度，並透過全民參與才有可能成功。1050901
(中央社)
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