川普全裸雕像找買家 收益捐移民團體
1個真人尺寸雕像將川普刻劃成1個挺著鮪魚肚，兩臂鬆垮，臉上帶著冷笑的模樣，雖遠比不上米開朗基羅的大衛像，拍賣公司卻看好能拍出好價格，準備將收益捐給移民聲援團體。
法新社報導，美國加州比佛利山（Beverly Hills）朱力安拍賣公司（Julien's Auctions）今天表示，這座「面面俱全只差重要私密部位」的雕像將於10月22日拍賣，預估成交價會落在1萬美元和2萬美元之間（約新台幣31萬9270元-63萬8540元）。
CNBC報導，這尊雕像隸屬1個系列作品，8月稍早無預警出現在紐約、舊金山、西雅圖、克里夫蘭和洛杉磯的公開場合。
根據路透社，朱力安拍賣公司表示，多數雕像都被地方當局沒收或銷毀，洛杉磯這尊是碩果僅存的1個。
朱力安拍賣公司說：「這座率直的雕像很快就成為政治抗議藝術的象徵，當館方拒絕隱藏或審查這座雕像，而是選擇以顯眼方式在世人面前展示它，引發國際關注。」
拍賣公司說，拍賣部分收益將捐給倡導移民權益不遺餘力的「全國移民論壇」（National Immigration Forum）。（譯者：中央社蔡佳敏）1050901
(中央社)
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