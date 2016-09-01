越南去年逾四千人放棄國籍

我要評比

越南司法部統計，去年共有4474人申請放棄越南國籍，其中主要是涉外新娘。

統計顯示，去年共有15名外國人申請越南國籍，以及14名原有越南國籍的人申請歸化，另有748名越南人申請獲得外國國籍，持雙重國籍。

越南官員表示，申請或放棄國籍是公民權，據統計自願喪失國籍者大多數為涉外越配，以利在另一半所在國享有相關福利。

他說，每年數以萬計越南女性與外國人結婚；此外，在全球化的發展下，也出現部分越南人自願喪失越南國籍，申請外國國籍，以便在所在國生活與工作。1050901

(中央社)