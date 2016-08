諾貝爾化學獎得主 中研院士錢永健辭世

諾貝爾化學獎得主、中央研究院院士錢永健8月24日辭世,享壽64歲。至於確切死因,加州大學聖地牙哥分校校長柯斯拉說還有待確認。

根據「聖地牙哥聯合論壇報」(Union-Tribune)引述柯斯拉(Pradeep Khosla)說,錢永健過世時人在俄勒岡州尤金市(Eugene)的單車道上,至於確切死因還有待進一步查證。

2008年錢永健與美國生物學家查爾費(Martin Chalfie)和日本有基化學及海洋生物學家下村修,因在水母裡發現綠色影光蛋白(GFP)的研究,獲得諾貝爾化學獎。

錢永健堪稱當今生命科學界集大成的學者,幾乎獲頒所有生命科學領域界的大獎,也是唯一獲得沃爾夫獎(Wolf Prize)與諾貝爾獎的華人「雙得主」。

他的家世也相當顯赫,父親錢學?的堂兄,就是被稱為「中國航天之父」和「火箭之王」的錢學森,不過他生性低調,生前談起族叔只說,錢學森是知名工程師,因與美國政府有過節而離境,回中國大陸引領許多重要的研究。

至於他獲得的院士頭銜也是非常卓著,包括美國醫學(National Academy of Medicine)院士、美國文理科學院(American Academy of Arts and Sciences)院士、美國國家科學院(National Academy of Sciences)院士,並於2010年獲選中央研究院院士。1050901

