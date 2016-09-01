諾貝爾化學獎得主 中研院士錢永健辭世

諾貝爾化學獎得主、中央研究院院士錢永健8月24日辭世，享壽64歲。至於確切死因，加州大學聖地牙哥分校校長柯斯拉說還有待確認。

根據「聖地牙哥聯合論壇報」（Union-Tribune）引述柯斯拉（Pradeep Khosla）說，錢永健過世時人在俄勒岡州尤金市（Eugene）的單車道上，至於確切死因還有待進一步查證。

2008年錢永健與美國生物學家查爾費（Martin Chalfie）和日本有基化學及海洋生物學家下村修，因在水母裡發現綠色影光蛋白（GFP）的研究，獲得諾貝爾化學獎。

錢永健堪稱當今生命科學界集大成的學者，幾乎獲頒所有生命科學領域界的大獎，也是唯一獲得沃爾夫獎（Wolf Prize）與諾貝爾獎的華人「雙得主」。

他的家世也相當顯赫，父親錢學?的堂兄，就是被稱為「中國航天之父」和「火箭之王」的錢學森，不過他生性低調，生前談起族叔只說，錢學森是知名工程師，因與美國政府有過節而離境，回中國大陸引領許多重要的研究。

至於他獲得的院士頭銜也是非常卓著，包括美國醫學（National Academy of Medicine）院士、美國文理科學院（American Academy of Arts and Sciences）院士、美國國家科學院（National Academy of Sciences）院士，並於2010年獲選中央研究院院士。1050901

(中央社)