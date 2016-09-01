陸媒：陸巡航飛彈AKD20優於美戰斧

我要評比

陸媒澎湃網今天刊文分析，中共大陸在長劍10系列巡航飛彈基礎上研製的空射版本AKD20，性能優於美國的戰斧巡航飛彈。

另據北京新浪軍事、網易報導，在今天開始的中共空軍長春開放日，AKD20首次空開亮相。

澎湃網文章指出，AKD20是轟6K的撒手(金間)，射程超過1500公里，設計新穎，性能居於領先地位，並服務於大陸正在積極發展、能控制「第一島鏈」並打擊「第二島鏈」目標的能力。

但面對美國新啟動的遠端防區外武器（LRSO）的研製計畫，AKD20還需與大陸其他戰略打擊武器配合使用，才能有效抗衡美國打擊能力的提升。

據報導，長劍10巡航飛彈具備較好的匿蹤性和搭載核彈頭的能力，可同時進行地形匹配，始終在低空飛行，輔以其匿蹤能力，可以減少被雷達發現的概率，從而對第二島鏈內的目標有著極大的威懾作用。

在長劍10巡航飛彈的基礎上，大陸軍工部門設法將其搭載於不同平台，以發揮更大作用，其中包括裝載在發射車上的陸基型號，搭載於轟6系列的空射型號，以及未來裝備於大型水面艦和潛艇的海基型號。

文章表示，AKD20巡航飛彈在很多方面超越了戰斧，例如在都採用常規裝藥的情況下，AKD20的最大射程超過戰斧，巡航速度也略大於戰斧。

此外，長劍在匿蹤方面超越戰斧，採用獨特的埋入式進氣道，避免了雷達波直接照射到轉動的渦扇發動機產生巨大反射，而並非戰斧打開的進氣道結構。

據表示，這類型進氣道的進氣量近乎恒定，機動性雖受到影響，卻很適合穩定飛行的巡航導彈。

文章表示，長劍10的強勢，甚至逼迫美國啟動了對應的新巡航導彈項目。

綜合大陸及海外媒體的報導，大陸最初研製用於海上的巡航飛彈命名為東海10，後來改為研製陸射型，稱為長劍10。

在去年9月3的閱兵上，外界原先等待的長劍10飛導卻變成東風10A，當時有人分析這是長劍10的另一種型號。1050901

(中央社)