田弘茂任海基會董座 橘：蔡宋未談人事

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親民黨針對田弘茂擔任海基會董事長一事，持保留看法；並指出，總統蔡英文與親民黨主席宋楚瑜從未談及任何人事安排，宋楚瑜也表示，從未爭取過任何職務，包括海基會董事長。

總統府發言人黃重諺昨天表示，海基會董事長職務，將由前外交部長田弘茂接任。田弘茂現為國策研究院文教基金會董事長，曾擔任國策顧問、外交部長及駐英國代表。

對此，親民黨在昨天深夜發布新聞稿指出，蔡總統與宋楚瑜雖曾多次深談，但從未談及任何政府人事安排，宋楚瑜也再三反覆表示，與蔡總統會談從未為其個人爭取過任何職務、包括海基會董事長。

針對田弘茂擔任海基會董事長一職，親民黨認為，此項人事任命案能否有助於改善目前兩岸僵持之關係及未來正向之發展，親民黨對此持保留看法。1050901

(中央社)