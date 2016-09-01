立院報到早了5分鐘 黃偉哲9連霸

立法院1日進行第9屆第2會期的立委報到，民進黨立委黃偉哲（右）一早6時15分就來排隊，只比第2名的民進黨立委陳歐珀（中）早了5分鐘，順利拔得頭籌完成9連霸。中央社記者陳俊華攝 105年9月1日

立法院今天進行第9屆第2會期的立委報到，民進黨立委黃偉哲一早6時15分就來排隊，只比第2名的民進黨立委陳歐珀早了5分鐘，順利拔得頭籌完成9連霸。

根據憲法規定，立法院會期，每年2次，自行集會，第一次自2月至5月底，第二次自9月至12月底，必要時得延長之。

立法院第9屆第2會期上午8時開始辦理立委報到，黃偉哲自第8屆第2會期到第9屆第1會期，已經完成第1名報到的8連霸。

黃偉哲說，家住台南的他，昨天就待在台北，一早5時30分就起床、6時出門，到立法院約6時15分，順利排到第1。黃偉哲8時一到，第一個進到會議室簽名，順利奪下9連霸。

陳歐珀說，清晨5時30分從家裡出門，雪隧非常通暢，6時20分到立法院，一如往例由黃偉哲第一名報到。

國民黨立委曾銘宗則是7時10分左右，拿下第3名。

直到8時正式開始報到前，沒有其他立委到場，但民進黨立委李昆澤在報到一開始就抵達，拿下第4名、時代力量立委洪慈庸隨後帶著韓國媒體參訪團出席報到，奪下第5名。1050901

(中央社)