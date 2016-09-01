不當黨產委員會預算 綠認必要藍指自肥
民進黨立委羅致政今天表示，不當黨產處理委員會追查黨產需要有子彈，編列預算是必要的投資；國民黨立委黃昭順說，這是自肥。
不當黨產處理委員會昨天上午正式揭牌，預算書也在今天送抵立法院，委員會民國106年度預算數共編列新台幣5552萬元，用於行政支出及黨產處理業務，其中人事費就佔了2758萬元。
羅致政說，不當黨產委員會未來追查黨產工作要給一定資源，需要花費人力、物力，因此提供必要的子彈、必要的追查，這些是值得的投資。
黃昭順說，不當黨產處理委員會人事費高達2000多萬元，相關設置條例根本就是自肥條款。
她說，國民黨的立場很清楚，所有黨產願意捐，但是不可假借轉型正義自肥，這樣的作法不是大家願意見到的。
民進黨立法院黨團幹事長吳秉叡說，說自肥是藍營弄錯了，行政機關的人事經費計算有一定的數目，如果藍營提案刪減有合理性，大家可以來談，如果是不合理的提案，人民就是看到他們一再抗拒不當黨產的清查。
吳秉叡說，國民黨用這樣的態度，所有事情只要他沒有執政，就打算杯葛到底，那人民也會看在眼裡。1050901
(中央社)
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