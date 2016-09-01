水牛上中山高國道 警車包夾找飼主

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國道1汐止五堵路段，昨天晚上將近7 時，有牛隻走上高速公路。國道警察據報，火速趕到，前後包夾，並通知飼主領回一頭水牛，避免可能發生的交通意外。

國道公路警察局第一公路警察大隊今天表示，勤務指揮中心於8月31日18時50分許接獲通報，北向6.5公里處五堵路段有一頭牛，立即調派線上巡邏車查看。

國道汐止分隊巡邏車於10分鐘內迅速抵達，發現確實有頭牛在外側路肩行走，相當危險。

員警立即下車瞭解，牛隻因人靠近，緊張四處亂竄往前逃跑。員警見狀，立即以2部巡邏車包夾方式，將其困在路肩，才順利以繩索將該頭牛綁在護欄上。

警方聯絡汐止周邊派出所，訪查有無飼養牛隻戶，終於找到龔姓飼主到場處理。龔男表示，不知牛隻為何會走上國道。飼主配合將水牛引導上貨車，帶回汐止分隊，核對資料製作領據後領回。

員警及時發現牛隻，化解危機，警方呼籲民眾，有在國道周邊飼養家禽動物，應多加留意，避免上國道，影響用路人行車安全。 1050901

(中央社)