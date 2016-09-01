售日本R片 涉違反著作權查扣6萬片

我要評比

台北市中山區、中正區及大安區等多處商家，公開陳列、販售涉嫌侵害著作財產權的成人有碼影音DVD光碟， 警方蒐證後，搜索查扣6萬多片，侵權市值約新台幣6000萬元。

保二總隊刑事警察大隊偵查第一隊今天表示，在台北市中山區、中正區及大安區等商家，搜索查扣6萬多片，涉嫌侵權市值約新台幣6000萬元的成人有碼影片。查獲嫌疑人楊姓、周姓、陳姓共3人。

保二偵一隊長張克強表示，日本成人有碼影音DVD光碟，就是俗稱的R片，由日本製片公司經過撰寫劇本、企劃、選角、拍攝及剪輯，屬於精神創作所完成，並享有著作權保護之著作。

日本製片公司經由市場調查，發現台灣市面充斥許多盜版R片，統由「知的財產振興協會（IPA）」跨海提告，警方展開蒐證、探查、採證，分析營業模式，與研判實際銷售人員，兵分三路同步搜索。警方在現場查扣6萬片盜版光碟。1050901

(中央社)