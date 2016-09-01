大陸新設7自貿區 年底前有望掛牌
中國大陸7個新設立的自由貿易試驗區昨天出爐。據陸媒報導，這批自貿區年底前有可能掛牌，並代表北京當局認同自貿區戰略成功，但從試驗到形成可複製推廣的經驗，仍有一段路要走。
新華社8月31日報導，大陸商務部長高虎城日前受訪表示，中共中央、大陸國務院已決定，在遼寧、浙江、河南、湖北、重慶、四川、陝西新設7個自貿試驗區。大陸境內自貿區總數增至11個。
上海澎湃新聞報導，大陸商務部研究院副院長李光輝指出，新獲批的7個自貿區，加上沿海現有的4個自貿區，將成為未來大陸區域經濟發展的引擎，根據不同區域特點試驗不同的探索路徑。
報導引述一名了解地方自貿區申報的消息人士表示，至少2個月前，大陸相關部委就已在討論新一批自貿區的方案。這名人士說，7個新自貿區離最終掛牌預料不會等太久，年底前有可能掛牌。
參考往例，上海自貿區從批准設立到最終掛牌，歷時不到3個月；第2批的廣東、天津、福建自貿區，因為中間碰上大陸全國「兩會」（全國人大、政協會議）召開，從獲批到掛牌用了4個月時間。
一名廣東自貿區官員表示，新獲批的7個自貿區至少證明，北京當局認同自貿區戰略是成功的，認為有值得複製推廣的經驗，所以才有第3批自貿區。
不過，李光輝指出，這7個自貿區首先要釐清本身要試驗什麼，怎麼試驗，可形成何種可複製、可推廣的經驗。「現在總體方案基本敲定，但還要做實施方案，這個比較有難度。」1050901
(中央社)
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