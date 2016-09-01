劉維琪：台灣高教「很悶」 大學品質快速衰退

高鐵董事長劉維琪表示，台灣現在的高等教育很「悶」，大學向上提升的力量正逐步消失中。(圖/中時資料照 劉宗龍攝)

曾任公私立大學校長的台灣高鐵董事長劉維琪，接受最新一期《評鑑雙月刊》專訪時表示，台灣現在的高等教育很「悶」，有些老師沒有熱情教書，許多學生沒有熱情學習，校長好不容易選上後又做得很有挫折感，大學向上提升的力量正逐步消失中。

劉維琪曾任中山大學校長、中華大學校長及高教評鑑中心董事長，他表示，國內大學品質正在快速衰退，政府應儘速公布大學退場、轉型、創新具體方案，鬆綁價量管制，再以經費激勵私立大學調降生師比，否則一旦台灣的大學失去「比較優勢」，東南亞學生將流往別處。

劉維琪說，10多年前他參加大學校長聚會，大家都覺得台灣的高教很值得驕傲，至少在亞洲是名列前茅的，校長們也做得很有成就感。但近年來，他看到許多大學校長相當洩氣，當你要跟別人比的時候，卻發現你有的別人早就有了，可以拿來榮耀自己的事情越來越少！整個高等教育品質正在快速衰退中。

造成「悶高教」的原因在哪裡？劉維琪說，一是少子化的影響，二是國際的競爭，三是高等教育管制太多，四是社會受到民粹主義影響，造成今天高等教育無法找到一個出口。尤其少子化該如何解決，他認為是現在政府面臨的最大難題！未來十年，至少有三分之一的大學無法經營下去，到時學生可以轉校，但老師怎麼辦？

劉維琪說，今、明兩年大學生人數一下就少掉五萬名，無論透過積極的力量主導大學退場，或者採取消極被動的方式因應，政府都必須趕快拿出具體明確的政策與作法，儘速對外公布，並且落實推動，否則大學不知道教育部想怎麼做，只能等，在等待、觀望的過程中就會悶。

政府在推「教育新南向」，可行嗎？劉維琪說，招收外籍生的前提是要有「比較優勢」，你比人家好，人家才願意來。為什麼東南亞的學生願意來台灣念大學？因為他們的大學生師比太高，學習環境比我們差。但近幾年東南亞國家的經濟快速成長，預料教育資源也會愈來愈多，若台灣再不加強改善生師比，當有一天對方的生師比也降低時，東南亞學生還會來這裡嗎？

國內大學都因少子化而凍結增聘師資，但劉維琪則認為應反向思考，趁少子化時鼓勵學校調降生師比，大學招生不足不必辭退教師，如此不僅可以提高教學品質，還能把高級教研人才留在國內。

劉維琪主張，大學學費應該鬆綁，政府每年編列的高教總經費應維持不變，勿因學生數減少及部分私校退場而有所縮減，再將多出來的經費用於獎助未退場私校增聘教師，讓這些具有競爭力的私校生師比下降，就有更多機會與公立大學競爭，如此才能鼓勵各校發展特色。

(中時)