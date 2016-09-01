買冰箱要求換貨被拒 男火燒電器行判刑5年6月定讞

宜蘭男子林俊廷去年一再要求電器行無條件讓他更換冰箱被拒，他竟跑到潑汽油縱火，所幸無人傷亡。一審僅依放火燒燬住宅未遂罪判刑3年6月，但二審認定他的犯行恐致人死亡，改依殺人未遂罪判刑5年6月，案經上訴，最高法院今日駁回定讞。

53歲的林男去年4月18日晚間，到位於宜蘭大學旁的電器行購買一台全新冰箱，他返家使用後認為冰箱故障，多次打電話要求電器行的羅姓老闆更換，甚至打電話恐嚇「3天內不換冰箱，會在10天內讓店開不下去」、「再不換電冰箱，超過12天就大小死亡」。

羅姓老闆夫妻仍堅持更換商品需依公司規定，沒有允諾林男更換要求，林男為宣洩憤怒，他在隔月6日下午3點，提著一個裝有25公升汽油的塑膠桶，跑進電器行內潑灑汽油，老闆娘查覺有異立即報警，林男迅速點火然後逃離。

大火快速蔓延，電器行老闆娘急忙喊叫，要附近的住戶趕快逃命，警消獲報迅速前撲滅火勢，幸未鬧出人命，但至少4間店面遭殃，且惡臭濃煙還造成附近一所國中被迫停課，師生全部疏散，林男被警方循線查獲逮捕。

宜蘭地院僅依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪將林男判刑3年6月，但高院認定，他縱火時明知當地店面2樓多為住家，可能造成無辜者命喪火窟仍在所不惜，有不確定的殺人故意，改依殺人未遂罪將他重5年6月，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時)