NBA》勇士騎士都想招攬 桑德斯反而不急

就算快兩年沒在NBA打球，桑德斯仍吸引勇士與騎士的招攬興趣。(美聯社資料照)

誰有這種本事可以同時引發勇士、騎士兩支上季總冠軍賽隊伍爭搶興趣，答案是已離開NBA整整19個月的前公鹿中鋒拉瑞桑德斯，沒想到他仍不急著重返職業戰場，僅強調等到自己心態方面真正做好準備，才會考慮到底加盟何隊。

能讓桑德斯如此耍大牌的主因，在於他是NBA罕見的防守型中鋒，生涯打過233場例行賽的他，平均可拿6.5分、5.8籃板及1.8火鍋，更在2012年12月1日拿過10分、12籃板與10火鍋的火鍋大三元，可見他的防守能力確實傑出。

「我喜歡打出漂亮的防守，也喜歡觀察對方移動，去切斷進攻路線，或是賞對方火鍋，我就愛守到對方無法出手」桑德斯說，「總而言之，我不喜歡有人在我頭上得分，我恨死這種感覺，這成為我在場上奮戰的動力。」

不過桑德斯的場外問題，更是阻礙他重返NBA的重要因素，先前他曾陷入禁藥風波，更放話對於打籃球已無興趣，宛如1顆隨時爆發的定時炸彈，期望藉由19個月的空窗期，能讓這名叛逆小子的心態成熟一些。

(中時電子報)