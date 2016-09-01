NBA》勇士騎士都想招攬 桑德斯反而不急
誰有這種本事可以同時引發勇士、騎士兩支上季總冠軍賽隊伍爭搶興趣，答案是已離開NBA整整19個月的前公鹿中鋒拉瑞桑德斯，沒想到他仍不急著重返職業戰場，僅強調等到自己心態方面真正做好準備，才會考慮到底加盟何隊。
能讓桑德斯如此耍大牌的主因，在於他是NBA罕見的防守型中鋒，生涯打過233場例行賽的他，平均可拿6.5分、5.8籃板及1.8火鍋，更在2012年12月1日拿過10分、12籃板與10火鍋的火鍋大三元，可見他的防守能力確實傑出。
「我喜歡打出漂亮的防守，也喜歡觀察對方移動，去切斷進攻路線，或是賞對方火鍋，我就愛守到對方無法出手」桑德斯說，「總而言之，我不喜歡有人在我頭上得分，我恨死這種感覺，這成為我在場上奮戰的動力。」
不過桑德斯的場外問題，更是阻礙他重返NBA的重要因素，先前他曾陷入禁藥風波，更放話對於打籃球已無興趣，宛如1顆隨時爆發的定時炸彈，期望藉由19個月的空窗期，能讓這名叛逆小子的心態成熟一些。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。