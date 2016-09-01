雄監挾持案第7囚？「黑狗」柯文芳獲假釋

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去年喧騰一時的高雄監獄人犯挾持事件中，6囚一度挾持戒護人員，要求交出的「第7囚」、綽號「黑狗」的台南角頭柯文芳，當時獄方認為6囚疑與柯結怨，若配合6囚帶柯，挾持案恐多添一命，事隔一年後，柯文芳已獲核准假釋，近日將出獄。

高雄監獄挾持事件，發生於去年2月11日下午4時，6名受刑人，搶奪獄中槍彈，打傷管理員後挾持人質、典獄長，企圖挾持人質越獄逃亡，與警方對峙至翌日凌晨5時，6囚釋放人質後飲彈自殺，震驚全國。前雄監典獄長陳世志等人因此事遭監察院彈劾。

但當時6囚挾持戒護科長時，曾命令獄方自工場帶出「第7囚」、綽號「黑狗」的台南角頭柯文芳，所幸戒護人員擔心6囚疑與柯不睦，將柯帶過來，恐對柯不利，反將柯帶回工場，否則挾持案恐多添1命。

被6囚點名見面的「黑狗」柯文芳，是以經營賭場與暴力討債起家，被控2001年間為催討60萬元賭債，指示小弟將賭客凌虐死亡後棄屍，且柯還命小弟頂罪，台南檢警2004年展開大規模掃黑，將柯拘捕到案。

柯被判刑16年定讞，矯正署上月核准其假釋案，近日可出監。

(中時)