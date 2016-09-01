夢幻客機787問題多 全日空將換100個引擎

一架全日空的波音787班機2013年4月被禁飛後，地勤人員像飛機行禮。(美聯社)

日本最大的航空公司全日空(All Nippon Airways)決定將換掉旗下所有波音787班機裡面、總共100個的勞斯萊斯引擎，因為今年該型飛機的引擎已經三度發生問題。

根據英國《衛報》(Guardian)報導，這三起引擎問題都是因為渦輪機葉片出現腐朽和裂痕造成的，全日空表示它旗下50架波音787飛機將會裝上新的葉片，但是這個過程可能會耗費三年。目前全日空已經修理了三個波音787飛機的引擎，還有五個引擎需要修理。全日空表示為了進一步確保安全，該公司會換掉所有約100個引擎。

製造引擎的勞斯萊斯公司(Rolls-Royce)說，短期內它會在全日空的飛機上換上新的葉片，目前已經著手開始生產新型葉片，預計今年底就會準備好，這些新葉片預計將在明年用在新的波音787飛機上。

全日空是全球擁有最多架波音787飛機的航空公司，勞斯萊斯發言人Richard Wray表示正和全日空密切合作中，其他旗下也有該型飛機的航空公司，目前也已經正在維修、處理這個引擎問題。執行長(Warren East)也說，全日空遭遇的引擎問題在可處理的範圍內，全日空頻繁使用這些引擎使得葉片磨損的比一般來的快。

今年二月全日空旗下的787型飛機從吉隆坡飛往東京時，引擎首度出現問題，三月和八月分別又發生過兩次引擎問題。全日空周三繼續停飛四架787飛機，並且因此取消18個國內航班。雖然全日空表示到9月中旬前不會再取消航班，但之後的行程表也還未確定。全日空上周五禁飛所有波音787班機，導致至少350個航班取消。

勞斯萊斯和奇異國際(General Electric)分別都有為波音787飛機製作引擎，勞斯萊斯的引擎要價約2,000萬美元。波音787這款飛機在2011年上市時，雖然因為輕量機翼和燃油槽的設計，得以減少20%燃油量用量，而被視為一大科技進步，但2013年卻因為它部分鋰電池會過熱燃燒而一度被禁飛。

(中時電子報)