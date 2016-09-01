勞動部：無薪假26家544人

勞動部今天公布最新無薪假家數人數統計，本期實施無薪假的事業單位共26家，544人，較8月中旬公布的上期微幅增加1家，8人。

根據勞動部最新統計，無薪假人數兩週以來微幅增加。本期（民國105年8月31日止）實施無薪假的事業單位共26家，544人，較8月中旬公布的上期微幅增加1家，8人。

上期事業單位中，目前已有1家停止無薪假，另新增2家，累計增加1家，通報人數增加8人，實際實施人數增加8人。本期多數事業單位的實施人數在50人以下，以其他產業人數較多，實施期間未超過3個月，實施天數多為每月1至4天。

勞動部說，為協助勞工，已啟動「充電再出發訓練計畫」，準備就業安定基金新台幣200億元，作為協助因應景氣影響勞僱雙方協商減少工時的勞工充電學習，一旦掌握實施事業單位名單，即主動聯繫提供協助，鼓勵在職勞工利用暫時減少正常工時時段，參加勞動部勞動力發展署所屬分署辦理訓練的課程或該企業申請辦理課程，以持續發展及提升個人所需技能。1050901

(中央社)