多明尼加盼與台灣電訊通信產業合作

中華民國駐多明尼加大使湯繼仁當地時間8月30日會晤多國電信總局新任局長卡斯蒂約（Jose Del Castillo ）就雙方資訊及通訊產業交流交換意見。

湯繼仁在會晤中指出，電信總局將於多國總統梅迪納於新任期內推動之國家數位發展計畫 致力多國數位資訊教育普及建立數位化政府計畫中扮演重要腳色。

中華民國向為資訊及通訊產業大國，產業上下游發展完整，相關研究機構資源及人才濟濟，業者積極靈活，盼未來雙方於相關領域密切合作，協助多國數位化發展，中華民國政府及業者亦極樂意於相關計畫貢獻心力。

卡斯蒂約說明，他於2014年任工商部長時，曾參訪台灣，當時曾與鴻海企業高層進行會談，對鴻海公司於全球雇用200萬名員工之布局完整，在資通訊生產及研發之人才培訓既深入且廣泛印象深刻。

在工商部任職時他也親身感受台灣對多方中小企業之培訓及扶植與發展貢獻良多，盼未來在電信通訊產業上，亦能深入雙邊交流與合作，協助多國相關產業之成長與發展，雙方會談約1小時，氣氛融洽愉悅。1050901

(中央社)