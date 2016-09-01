回應與雪炫戀情 Zico：會謹言慎行

南韓男團Block B成員Zico昨晚在MBC綜藝節目「黃金漁場：Radio Star」中，就與女團AOA成員雪炫的戀情一事表示，會為對方謹言慎行。

南韓「體育朝鮮」報導，節目中，主持人問Zico被雪炫的哪一方面所吸引，Zico回應道，「其實原本我們只是相互認識的前後輩，後來開始小心翼翼地聯絡，結果有一天突然就莫名對彼此產生了好感。於是，關係就慢慢增進，開始交往了。」

另外，主持人稱Zico似乎比起平常顯得有些小心翼翼，Zico回應道，「的確會比較小心翼翼，我覺得為了對方，在所有方面都應該謹慎一些。」

不久前，Zico與雪炫的戀情曝光，雙方稱兩人在雪炫最辛苦的時間裡相互依賴，互生好感，正處於相互瞭解的階段。1050901

(中央社)