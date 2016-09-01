台師大研究：冰河退卻能促成板塊運動
台灣師範大學今天公布一項最新研究成果，認為地表上的氣候作用，如「冰河」的退卻與溶解，能使大陸地殼分開，發表於「科學報告」期刊，受到學界重視。
發表此研究的台師大地球科學系副教授葉孟宛、謝奈特（Greg Shellnutt）指出，這一重大發現，不但可能推翻教科書內容，也可能改寫地球科學史。
過去學界認為，遠古時期大陸板塊運動，與地球內部岩漿產生熱對流與冷卻相關。但台師大團隊到印度與喀什米爾採集岩漿事件樣本，運用電腦模擬重建二疊紀板塊架構，發表新的理論。
台師大研究指出，2億8000萬年前，地球所有大陸聚合成一塊「盤古大陸」，大陸南方類似現在的南極，覆蓋著一層厚厚的冰層。
葉孟宛表示，盤古大陸下方有隱沒帶，一直在拉扯地殼，但上方覆蓋著一層很厚的冰壓著。一旦冰河溶解，荷重不再，冰河邊緣因重力的變化導致變形、脆弱，形成「弱帶」，岩漿便「見縫插針」，一系列的火山沿著冰河邊緣處噴發。經過了數百萬年，大陸地殼被分開，新的海洋就此誕生，慢慢演變成現在的大陸狀況。
葉孟宛說，這是學界第一次解開遠古時期，全球氣候變遷與板塊運動間的關連性，並確切演示出地表上的氣候變遷，的確能有影響地球內部動態所控制的地質作用。
葉孟宛表示，全世界現在都受到氣候變遷的衝擊，但多只看到山崩、土石流等狀況，較少關注其對地質的影響。不過她也指出，冰河要夠大才能啟動上述事件，現在南極、北極的變化，是否也會像2億8000萬年前一樣造成嚴重影響，還需進一步研究。1050901
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。