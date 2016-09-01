台師大研究：冰河退卻能促成板塊運動

台灣師範大學1日公布1項最新研究成果，認為地表上的氣候作用，如「冰河」的退卻與溶解，能使大陸地殼分開，發表於「科學報告」期刊，受到學界重視。圖左起為理學院長陳焜銘、地球科學系副教授謝奈特、葉孟宛。中央社記者陳至中台北攝 105年9月1日

台灣師範大學今天公布一項最新研究成果，認為地表上的氣候作用，如「冰河」的退卻與溶解，能使大陸地殼分開，發表於「科學報告」期刊，受到學界重視。

發表此研究的台師大地球科學系副教授葉孟宛、謝奈特（Greg Shellnutt）指出，這一重大發現，不但可能推翻教科書內容，也可能改寫地球科學史。

過去學界認為，遠古時期大陸板塊運動，與地球內部岩漿產生熱對流與冷卻相關。但台師大團隊到印度與喀什米爾採集岩漿事件樣本，運用電腦模擬重建二疊紀板塊架構，發表新的理論。

台師大研究指出，2億8000萬年前，地球所有大陸聚合成一塊「盤古大陸」，大陸南方類似現在的南極，覆蓋著一層厚厚的冰層。

葉孟宛表示，盤古大陸下方有隱沒帶，一直在拉扯地殼，但上方覆蓋著一層很厚的冰壓著。一旦冰河溶解，荷重不再，冰河邊緣因重力的變化導致變形、脆弱，形成「弱帶」，岩漿便「見縫插針」，一系列的火山沿著冰河邊緣處噴發。經過了數百萬年，大陸地殼被分開，新的海洋就此誕生，慢慢演變成現在的大陸狀況。

葉孟宛說，這是學界第一次解開遠古時期，全球氣候變遷與板塊運動間的關連性，並確切演示出地表上的氣候變遷，的確能有影響地球內部動態所控制的地質作用。

葉孟宛表示，全世界現在都受到氣候變遷的衝擊，但多只看到山崩、土石流等狀況，較少關注其對地質的影響。不過她也指出，冰河要夠大才能啟動上述事件，現在南極、北極的變化，是否也會像2億8000萬年前一樣造成嚴重影響，還需進一步研究。1050901

(中央社)