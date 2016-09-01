外長李大維赴聖國總統就職典禮 兒子為台灣女婿

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外交部上午發表聲明指出，外交部長李大維昨（8月31日）以總統特使身分偕夫人率團赴友邦聖多美普林西比民主共和國出席9月3日聖國新任總統卡瓦留（Evaristo Carvalho）就職典禮。

外交部亞西及非洲司副司長鄭維表示，當地駐館將安排李大維與卡瓦留見面，李大維將當面向他邀請訪問台灣。

鄭維說，卡瓦留曾經5度來台，他的兒女目前均在台灣分別攻讀博士跟碩士，卡瓦留的兒子還是台灣女婿。

外交部強調，特使團除恭賀卡瓦留就職，另將重申我政府支持聖國民主發展，及與卡瓦留閣下共同強化台聖友好邦誼之決心。

聖國憲法法院是在8月15日正式宣布執政黨「獨立民主行動黨（ADI）」支持的候選人卡瓦留，以81.64%之得票率自第二輪選舉勝出，並依法宣布卡瓦留當選總統。

外交部指出，聖國自1990年啟動民主進程以來，已是第6度舉行總統選舉，過程符合民主規範，獲得國際觀選團之普遍讚譽及肯定。

卡瓦留總統閣下政治歷練豐富，歷任聖國總統府秘書長、聖國總理及國會議長等要職。

(旺報)