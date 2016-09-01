滿5歲幼兒就學補助開跑 申請期限10月15日

教育部表示，105學年度第1學期的5歲幼兒免學費及中低收入戶幼兒就學補助開始辦理了，家中有符合補助年齡的小朋友，家長記得向小朋友就讀的幼兒園洽詢。

教育部表示，免學費補助的申請對象是99年9月2日至100年9月1日間出生的小朋友，中低收入戶幼兒就學補助則是100年9月2日至103年9月1日間出生，且具有當年度中低收入戶證明者，申請期限到10月15日截止，相關資訊可上全國教保資訊網(www.ece.moe.edu.tw)查詢。

5歲幼兒免學費補助包括「免學費補助」及「經濟弱勢幼兒加額補助二種，說明如下：

一、免學費補助：沒有家戶年所得的限制，因此家長不用自行提出申請，只要是符合補助年齡和就讀符合規定幼兒園的小朋友，都可以獲得這項補助，補助方式為：

(一)公立幼兒園：為實際減輕家長負擔，採幼兒入學時直接減免學費的方式辦理，每名幼兒一學年最多可節省學費1萬4000元。

(二)私立幼兒園：考量各園的規模和營運情形不同，所以補助方式可以比照公立入學時直接減免的作法，或是等政府的補助款撥付後再轉撥給家長，每名幼兒一學年最多可節省學費3萬元(分上、下學期撥付)。

二、弱勢加額補助：低收入戶、中低收入戶，或是103年度家戶年所得總額(5歲幼兒及父母合計)70萬元以下家庭者，除免學費補助外，還可再申請本項補助，依所得級距，再加額補助其他就學費用一學年1-3萬元(分上、下學期撥付)。

不過教育部提醒，弱勢加額補助除了有所得的限制外，還排除家戶擁有第3筆(含)以上不動產且公告現值總額超過650萬元，或家戶年利息所得超過10萬元的家庭；欲申請弱勢加額補助的家長，必須填妥小朋友就讀幼兒園發給的申請表，再由園方協助至資訊系統確認補助資格及額度，並且將比對結果以書面通知家長，及協助家長辦理後續補助申請作業。

(中時)