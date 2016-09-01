田弘茂接海基會 張志軍：關鍵在政治基礎

針對田弘茂即將出任海基會董事長一職，大陸國台辦主任張志軍1日表示，我們都已經講過了，大陸海協會與海基會如果要能恢復商談這樣的機制化，必須要確認九二共識這樣一個共同政治基礎，並由當局授權。

張志軍今日上午在山東濰坊出席兩岸創新合作論壇，會後接受媒體訪問時，作上述表示。

張志軍建議，大家去看看2008年5月26日，海基會向大陸海協會發來的函件，以及三天之後，海協會的覆函，裡面都明確點到，是在九二共識的基礎上，重新恢復了商談，「問題的關鍵是政治基礎，是授權商談的政治基礎，而不是人。」

(中時)