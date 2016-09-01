黃品源前妻愛回溫 要唱定情曲致歉
歌手黃品源3日將開唱，已展開馬拉松式排練，坦言與前妻蜜兒舊情復燃，且一直有在燃，演唱會要唱當年結婚典禮唱過的創作曲，並向前妻致歉。
黃品源「RETURN」演唱會3日在台北國際會議中心登場，昨天與專屬樂團金立海展開馬拉松式排練，並預告一定會有招牌歌曲「小薇」，還是改編為搖滾版。
與蜜兒離婚3年，被問到是不是「愛回溫」？黃品源表示，以前是他一人去居酒屋，漸漸把這種感覺分享給前妻，才會被民眾拍到，坦承愛回溫有超過1年，這種事是慢慢累積濃度。
黃品源說，報導出刊後，藝人好友曾國城、林美秀等人都打電話恭喜他說「你們算是舊情復燃不是壞事啊」，坦言「對啦，如果硬要這樣形容，那的確是有舊情復燃，其實一直有在燃啊」。
演唱會蜜兒會到場力挺，黃品源表示，將獻唱當年結婚典禮上唱過的那首創作曲，「我覺得公開在眾人面前向她致上一些歉意是應該的」，這麼多年來，八卦在她身上壓力太多。1050901
(中央社)
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