滿足民眾小確幸 秋節國道夜間不收費

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交通部今天上午公布中秋節疏運措施，其中外界關心的國道夜間是否收費部分，交通部決定滿足民眾小確幸，4天連假夜間決定免收費，建議民眾睡飽再上路。

交通部端午節連續假期，取消實施多年的連假國道夜間免費，引起部分民怨。

交通部今天公布中秋節的疏運措施，決定15日至18日，每天前一晚深夜11時至當天清晨6時，國道全面暫停收費。

交通部次長王國材說，委託中華民國運輸學會的研究，夜間行車不安全，且夜間收費與否與分散車流無關，建議要收費；不過，3次民調結果，民眾希望免費，專業與民眾期待不相同，考量中秋返鄉車流大，地方公共運輸仍不足，中秋節連假夜間不收費。

王國材表示，夜間事故常與疲勞駕駛有關，希望民眾睡飽再上路。

中秋節假期國道其他措施，還包括：收費時段單一費率，取消每天20公里優惠里程及長途折扣，並在國道3號「新竹系充至燕巢系統」採單一費率8折收費。

另國1及國5都有高乘載管制。1050901

(中央社)