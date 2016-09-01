陸外交部：21名大陸人在新加坡感染茲卡

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中國大陸外交部今天指出，新加坡衛生部通知大陸使館，21名在新加坡的陸籍民眾證實已感染茲卡（Zika）病毒。

在寄給路透社聲明中，大陸外交部指出，受感染者健康狀況並不嚴重，其中一些人已經康復。1050901

(中央社)