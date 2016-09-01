司法院許蔡配正式出線 咨文送立院
副總統陳建仁今天召開記者會，宣布提名前大法官許宗力和最高法院法官蔡(火冏)燉為司法院正副院長，並宣布5位大法官被提名人；總統府今天將咨文送立法院，提請立院同意。
這5位大法官被提名人包括台灣大學法律學院教授黃昭元、台大法律學院院長詹森林、嘉義大學教授許志雄、民間司法改革基金會董事長黃瑞明與司法院副秘書長張瓊文。
陳副總統今天在總統府，主持「司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」，正式公布人選。
司法院正副院長人選，一波三折。總統蔡英文日前提名公務員懲戒委員會委員長謝文定和司法院秘書長林錦芳出任司法院正副院長，但遭到各界反彈，謝文定和林錦芳因此退出提名，蔡總統重新尋覓人選。1050901
(中央社)
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