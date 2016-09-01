青年大使團公演 菲觀眾熱情破表

我要評比

中華民國國際青年大使訪問團在菲律賓最古老的大學演出，以舞蹈、音樂及才藝等多元方式，展現台灣年輕人的活力，介紹台灣多元文化，觀眾喝采聲震耳欲聾，熱情破表。

2016年外交部國際青年大使團亞太團，昨天下午至晚上在擁有400多年歷史的聖湯瑪斯大學（UST）公演及交流，除UST學生以外，中華民國駐菲代表林松煥也偕館員、台商與僑界人士、替代役男到場觀賞，現場座無虛席。

菲國觀眾點亮手機LED燈揮舞，對演出不時報以熱情的喝采聲及掌聲，相互學習對方語言，台上與台下互動熱烈。

團長孫習忍介紹，此次演出以「活力世代，友善台灣」為主題，演出分「躍動的珍珠-台灣」、「Nasi，生生不息」、「閩客台灣」、「華夏之美」、「多元文化」、「全球關懷，天燈祈福」6大幕，呈現台灣的各種面貌。

孫習忍表示，外交部希望讓台灣的年輕人開拓視野，在不同的文化環境當中，與各地大學生、年輕人發展出很好友誼，推動國民外交。

林松煥表示，青年大使團是政府新南向政策的一部分，透過教育與文化的交流互動，促進相互瞭解，進一步鞏固友誼；UST校長達哥霍伊（Herminio Dagohoy）也期望，此次訪問能讓雙方建立更健康的合作模式。

表演結束後，UST大學生衝上舞台，爭相與青年大使們自拍留念。

國際青年大使交流計畫是於2009年開始推動，外交部今年從上千名學生之中選出100位國際青年大使，分為4團，分別前往5大洲、16個國家合計17座城市進行交流訪問。

這次來菲律賓訪問的是亞太團有26名成員，8月30日從帛琉飛抵馬尼拉，下一站將是印尼雅加達。

停留馬尼拉期間，他們將在駐菲代表處的安排下，拜會參議員、市長、報紙發行人、以及參訪歷史及文化機構。1050901

(中央社)