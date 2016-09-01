YouBike道歉方案 2至3日第1小時免費

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YouBike公司今天公告道歉方案，從2日凌晨起至3日深夜，全台六縣市租借第一個小時免費，第二小時起依原費率計費。YouBike公司並說明，至上午10時止，全台有476站可使用，雙北市也有291站可借車。

YouBike公司表示，對此次作業失誤，除向所有愛用者道歉外，也提出道歉方案，自2日凌晨起至3日深夜11時59分止，連續兩天全台六縣市YouBike會員租借第一個小時免費，第二小時起依原費率計費。

YouBike公司說，至於參加天天「愛自己 愛地球天天YouBike」的會員，8月份調整為騎乘達10天即可參加抽獎，其他月份仍維持原活動規則：月騎11(含)天可參加抽獎。

YouBike團隊會通盤詳細檢視所有做得不夠好的地方，繼續努力提升軟硬體服務品質，為提供大家便利的生活、愉快的騎乘而努力。

YouBike公司表示，對於搶修進度會保持每小時更新，直到全數完修為止，請民眾使用前先查詢官網或手機APP場站地圖及最新消息公告，截至上午10時止，全台有476站可使用，雙北市也有291站可借車。1050901

(中央社)